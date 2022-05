Ancora vandali a Villa Crivelli, i cittadini: "Ora basta"

Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di venerdì 20 maggio 2022 in uno dei box nell’area privata oggetto di un piano di edilizia residenziale, rimasto incompleto da anni dopo il fallimento della proprietà.

Ancora vandali a Villa Crivelli di Inverigo

La zona de "Il castello" a Inverigo non è certamente la prima volta che finisce nel mirino dei maleducati. L’allarme per una alta colonna di fumo dal cantiere abbandonato è scattato intorno alle 18: sul posto si sono subito precipitati i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. Un gruppo di cittadini inverighesi vuole dire "basta" alle incursioni dei vandali che si trascinano da anni e anni e ha fatto sentire la propria voce, organizzando un evento in programma per oggi, domenica 29 maggio. Un appuntamento voluto anche per sensibilizzare sulla questione Castello in vista dell’asta giudiziaria che si terrà il 31 maggio: sarà la terza.

