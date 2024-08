Ancora vandali al centro sportivo: danneggiate le strutture

Ancora vandali al centro sportivo di Anzano: danneggiate le strutture dell'area di via Valera. Il vicesindaco Lorenzo Salzano annuncia l'intenzione di discutere tutte le opzioni possibili per migliorare la gestione del centro.

Gli episodi si sono protratti per tutta estate

Ormai da qualche tempo non si placano i raid vandalici alla struttura di via Valera. Già nei mesi scorsi sono state segnalate incursioni con danneggiamenti alle attrezzature: in particolare, tagli e bruciature praticati al "tendone" della tensostruttura, sporcizia lasciata ovunque e anche nel campetto coperto (dove di frequente si introducono gruppi di adolescenti in orario notturno), il canestro del campo da basket è stato letteralmente divelto, e porte sono state rotte e danneggiate.

L'ultimo episodio risale ai giorni scorsi: in particolare i vandali, con tutta probabilità gruppi di adolescenti che già si erano introdotti furtivamente nella struttura, hanno lasciato scritte sui muri, aperto idranti ed estintori e fatto bruciature, segni e scritte sui muri degli spogliatoi. Nei giorni scorsi, ragazzini sono stati persino sorpresi intenti ad arrampicarsi sui condotti dell'areazione sul retro del campo coperto.

La situazione difficile del centro sportivo è insomma ormai nota e il problema dei continui raid vandalici è sicuramente una priorità importante per il paese. Il vicesindaco Salzano ha fatto sapere che si valuteranno tutte le opzioni per riqualificare e migliorare la gestione della struttura.

"Nell'agenda di settembre abbiamo in discussione la decisione di come gestire il campo coperto nel prossimo futuro - spiega - Tra le opzioni c'è anche quella di affidarlo in gestione a una spcietà sportiva esterna affinchè possa essere riqualificato e presidiato. Sono necessari interventi di manutenzione importanti, dovuti ad anni di abbandono totale della struttura".

(Nella foto di archivio l'ingresso del centro sportivo di Anzano)