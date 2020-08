Ancora vandalismi a Carimate: il sindaco Allevi non ci sta

Ancora vandalismi e maleducazione a Carimate.

Lo “sfogo” del sindaco

Non è la prima volta, ma forse si spera sia l’ultima. Anche questa mattina i cittadini di Carimate si sono svegliati e hanno trovato sporcizia e vandalismi nel parco. Per l’ennesima volta. Ma questa volta il sindaco Roberto Allevi non le manda a dire e si sfoga sulla sua pagina Facebook (dove ha pubblicato anche la foto che riportiamo in copertina), facendo appello anche alle famiglie carimatesi.