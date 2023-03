Andrea è scomparso, lo si cerca nei boschi dell'Olgiatese. E' un appello accorato, quello lanciato nella giornata odierna dal papà del giovane. Il ragazzo ha 24 anni e ha problemi psicologici, ma non è assolutamente pericoloso: la famiglia chiede di contattare le Forze dell'ordine in caso venga avvistato.

Andrea è scomparso nella mattinata odierna

"Da due giorni era ricoverato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, nel reparto di Psichiatria - racconta il papà, residente a Lurate Caccivio - Era in stato confusionale". Oggi, mercoledì 22 marzo, si è allontanato dal nosocomio facendo perdere le proprie tracce. A quanto risulta è stato avvistato nell'area verde a cavallo tra Gironico e Montano Lucino. "Mio figlio non è pericoloso, ha paura delle persone perché teme che gli possano fare del male. Conosce abbastanza bene i boschi dell'Olgiatese: andava a cavallo. Sono appena tornato dopo una ricerca di quattro ore nei boschi, abbiamo avvisato anche le Forze dell'ordine". L'apprensione è molta. "Mio figlio si riconosce facilmente, ha paura delle persone e cerca di evitare i contatti, ma sono sicuro che chiederà aiuto nel caso dovesse imbattersi in qualcuno".