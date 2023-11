E’ nata il 20 novembre del 1919 e tra due giorni raggiungerà l’invidiabile traguardo dei 104 anni.

Angelina è la più anziana di Erba: festeggia i suoi 104 anni

Un vero record, considerando che è la persona più anziana della città di Erba Angelina Nava, erbese doc, è originaria di Parravicino. Nel corso della sua vita ha fatto molti lavori, come ricorda, anche se in particolare è stata per molto tempo al Cotonificio di Ponte Lambro per poi fare da custode a una villa insieme alla famiglia.

Sposata il 7 settembre del 1946 con Sereno Meroni, anche lui di Parravicino ("ci conoscevamo fin da ragazzi") ha avuto due figlie, Marinella e Silvana. La famiglia si è allargata con l’arrivo di cinque nipoti e quattro pronipoti. Proprio tutti insieme domani, domenica, festeggeranno con un giorno di anticipo il traguardo: messa alle 10.15 in Casa Prina dove Angelina risiede da tre anni e poi un’uscita alla volta del ristorante. Dove non potrà mancare in tavola il suo piatto preferito: "Mi piace tantissimo la cassoeula, la mangerei sempre. E per finire un goccio di limoncello come digestivo".

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 18 novembre 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui