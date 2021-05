Animalisti contro le gabbie trappola per i cinghiali

Continuano le azioni di disturbo e sabotaggio a parte dei militanti di Centopercentoanimalisti contro il Parco Pineta e le sue operazioni di selezione e contenimento della popolazione di cinghiali. L’ultima a Venegono Superiore, in zona Cascina Pianbosco.

Animalisti contro il Parco Pineta, liberati i cinghiali

Danneggiano campi e strutture per decine di migliaia di euro, sono un pericolo per chi frequenta o attraversa i boschi e minacciano la sopravvivenza delle altre specie animali, queste autoctone, che popolano i boschi. Che i cinghiali siano ormai, da anni, un serio problema per il territorio delle province di Varese e di Como non è un mistero, come non lo sono i tentativi dei vari enti Parco di arginare il loro numero con interventi di caccia selettiva.

Interventi che trovano da tempo la strenua opposizione dei militanti di Centopercentoanimalisti, che nei giorni scorsi hanno nuovamente “colpito” dopo aver trovato una delle gabbie-trappola usate dalle squadre di selezione, nella località Cascina Pianbosco a Venegono Superiore. Gabbia che, raccontano, è stata trovata con all’interno un esemplare adulto e dei cuccioli “con il muso sanguinante” e “liberati da persone di buon cuore”.

“I nostri Militanti hanno affisso sulle pareti della gabbia un paio di manifesti ‘ironici di buon auspicio’ contro i cacciatori e i loro collaborazionisti – rivendicano dal Movimento – perchè di questo si tratta! Per non parlare della totale assenza di chi dovrebbe vigilare per legge e non lo fa”.

Gli attacchi sono poi i soliti: strage legalizzata, frequentatori del Parco minacciati e a rischio di venir colpiti da proiettili vaganti. E non finirà qui, annunciano: “La nostra pazienza ormai è finita, non sono escluse nei prossimi giorni azioni di disturbo e veri e propri presidi ‘vivaci’ davanti alle ville dei collaborazionisti (conosciamo i loro nomi) senza preavviso”.