Annullato l’evento d’arte e gourmet al Medioevo

Annullato l’evento organizzato dalla galleria d’arte “Galp” di Olgiate Comasco per la giornata di domenica 4 ottobre.

Annullato l’evento a causa delle pessime previsioni atmosferiche

Paola Catelli e Mauro Colombo, con la loro galleria d’arte “Galp”, avevano programmato una giornata speciale al centro civico Medioevo. L’idea di fondo era quella di veicolare e valorizzare la location olgiatese ambientandovi “L’uomo. L’animale. L’ambiente”, mostra di street art con opere degli artisti Luvol, Bolo e Alessandra Carloni. Inaugurazione, col patrocinio del Comune, prevista appunto per domenica 4 ottobre, dalle 10 alle 18, con due laboratori, gratuiti, ad hoc per teenager. E dalle 18 il Medioevo si sarebbe trasformato in ristorante dove cenare immersi nell’arte. Ma il maltempo – prevista pioggia proprio per la giornata di domenica – ci mette lo zampino. Evento annullato, come fanno sapere – dispiaciuti – gli eclettici organizzatori.

Mostra aperta alla “Galp”

Non essendo possibile proporre un’inaugurazione vera e propria all’interno della galleria, è però possibile visitare le opere presenti alla “Galp” in piazza Umberto I. Apertura nel pomeriggio domenicale, dalle 15 alle 18.