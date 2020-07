Annuncio del sindaco: “Bulgarograsso Covid-free”

In una nota, il sindaco Fabio Chindamo ha comunicato alla cittadinanza che Bulgarograsso è Covid-free

Buona notizia, annuncio del sindaco

Nessun nuovo caso e da qualche giorno anche l’ultimo cittadino risultato positivo è guarito. A darne notizia è stato questa mattina il primo cittadino, che non nasconde una grande gioia. In paese in questi mesi erano stati registrati undici casi di persone risultate positive al virus e purtroppo una di queste è deceduta a marzo. A non farcela è stato un uomo di 71 ani che era ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Sant’Anna di Como.

“Vi annuncio che anche Bulgarograsso è Covid free. Da qualche giorno, infatti anche l’ultimo cittadino risultato positivo al coronavirus è guarito e non ci sono altri casi in corso. Buona domenica”.

