“Antigoni” per riflettere in occasione della Giornata internazionale della donna

“Antigoni”, spettacolo on-line per riflettere in occasione della Giornata internazionale della donna: iscrizioni aperte per seguire l’evento proposto dall’assessorato alla Cultura e dalla biblioteca comunale di Olgiate Comasco.

“Antigoni”, appuntamento il 7 marzo

Lo spettacolo teatrale on-line, a cura di Teatro Gruppo Popolare, si terrà domenica 7 marzo, alle 17, e sarà seguito da un meet “aperitivo virtuale” con l’attrice Olga Bini e il regista Giuseppe Adducci per condividere domande, impressioni e riflessioni. La modalità di partecipazione è da remoto.

Come partecipare

Per iscriversi, inviare una e-mail all’indirizzo olgiatecomasco@ovestcomobiblioteche.it, indicando nome e cognome, telefono e indirizzo e-mail. Solo per ulteriori informazioni: 031-946388. Lo spettacolo tratta il tema della disobbedienza civile, attraversando il mondo e il tempo: da Antigone a Malala. Disobbedienza che – come nel caso del rifiuto di Rosa Parks a cedere il proprio posto su un autobus a un passeggero bianco, avviò il rovesciamento del sistema segregazionale negli Usa – può contribuire al miglioramento della società e delle sue dinamiche, richiamando attenzione sui diritti umani.