Anzano: attivo da oggi il campo da beach volley

Ad Anzano da oggi si potrà utilizzare il campo da beach volley al centro polifunzionale di via Valera.

Attivo da oggi il campo da beach volley

Il campo sarà fruibile tutti i giorni con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 23; il sabato e la domenica dalle 17 alle 23. Due saranno le tariffe applicate: una per i residenti e uno per i non residenti. I residenti, muniti di carta di identità, pagheranno 25 euro all'ora. 30 euro all'ora sarà invece la tariffa dedicata ai non residenti. Entrambe le tariffe comprendono l'utilizzo degli spogliatoi.

Per prenotazioni e informazioni si può chiamare Claudia e Samuele al 333.1011140 oppure scrivere a beachanzano@gmail.com. A questi recapiti ci si potrà rivolgere anche per ulteriori informazioni sul regolamento.