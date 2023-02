Sarà inaugurata oggi pomeriggio, lunedì 27 febbraio 2023, alle 16 la panchina contro il bullismo e il cyberbullismo. Posizionata lo scorso 7 febbraio in occasione della Giornata internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, è stata voluta dall'Amministrazione con l'associazione Fermiamoci. Di colore giallo, è stata collocata sul marciapiede tra la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, in via Galgina.

Anzano, si inaugura la panchina contro il bullismo

E' un'iniziativa messa in atto con l'associazione Fermiamoci, che si impegna contro la violenza e recentemente ha trovato i suoi spazi nei locali municipali.

La posizione della panchina, sul marciapiede, sotto gli alberi, tra l'asilo e primaria, è stata anche scelta per renderla utilizzabile da nonni e genitori che attendono i bambini all'uscita da scuola. La cerimonia avrà inizio alle 16 nello spazio di sosta pedonale di fronte alla scuola primaria. Sarà inaugurata la panchina gialla, alla presenza del sindaco e dell'assessore ai Servizi sociali Erika Ciaccia; a seguire, alle 16.30, è in programma un incontro presso la scuola primaria per discutere sul tema e creare un progetto per l’anno 2023/2024. La cittadinanza è invitata.