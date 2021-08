Anzano sport day, seconda edizione domenica 29 agosto. A due anni dalla prima edizione, ritorna la giornata dedicata allo sport al centro polifunzionale di via Valera.

Anzano Sport Day, seconda edizione domenica 29 agosto

Anzano Sport Day, seconda edizione in programma per domenica prossima 29 agosto. Iniziativa organizzata dal Comune di Anzano del Parco con le realtà locali, si era tenuta nella sua prima edizione nell'agosto 2019, e lo scorso anno era stata sospesa a causa della pandemia.

E quest'anno si ritorna in grande stile, con una giornata ricca di sport, dalle 10 alle 17, al centro sportivo di via Valera di Anzano del Parco: dal calcio al basket, passando per pallavolo, rugby, atletica e karate. Il programma prevede l'apertura degli stand alle 10, e gli avventori potranno liberamente accedervi e provare le varie discipline sportive con associazioni e realtà del territorio. Dalle 13 alle 14 è prevista una pausa pranzo, con successiva riapertura pomeridiana della manifestazione. E per concludere la giornata, merenda tutti insieme, a partire dalle 16, offerta dal Café degli Artisti e con un ospite a sorpresa! La chiusura della manifestazione è prevista per le 17.

Tutti, grandi e piccoli, sono invitati a partecipare.