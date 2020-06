Anzano, Villa San Giuseppe è Covid-free: “Ma non abbassiamo la guardia”

Anzano, Villa San Giuseppe è Covid-free: buone notizie dall’istituto arrivano oggi, martedì 30 giugno 2020.

Da ieri la Casa di cura Villa San Giuseppe – Santo Stefano Riabilitazione di Anzano del Parco è Covid free: è arrivato, infatti, il secondo tampone, anch’esso risultato negativo, per gli ultimi pazienti ricoverati. “Siamo molto contenti ma allo stesso tempo consapevoli che è proprio adesso il momento di non abbassare neanche di un centimetro la guardia – dice la Direzione della Casa di cura, che fa parte della rete nazionale delle strutture di riabilitazione Santo Stefano – I mesi scorsi sono stati davvero intensi – continua la Direzione – abbiamo

affrontato qualcosa di nuovo e sconosciuto, cercando ogni giorno di farlo nel modo migliore possibile. In tutto questo periodo ci siamo mantenuti in costante contatto con la ATS Insubria, per coordinarci e operare secondo le indicazioni della stessa, e abbiamo adottato tutte le procedure previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Ministero della Salute e dalla Regione Lombardia per garantire gli standard di qualità e sicurezza sia per i pazienti che per il personale. Mai come ora, tuttavia – conclude la Direzione – occorre non abbassare la guardia e continuare ad adottare le massime accortezze e misure di contenimento e prevenzione. Di certo, dalla situazione difficile vissuta nei mesi scorsi, ne esce un team di tutti noi medici e operatori ancor più rafforzato”.