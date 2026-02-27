Anziana avvisa i Carabinieri e sventa la truffa telefonica

Nella giornata di giovedì 26 febbraio, a Olgiate Comasco, un’anziana 81enne è stata presa di mira da un sedicente appartenente all’Arma dei Carabinieri, che ha tentato di raggirarla utilizzando la ormai

consueta tecnica del “finto carabiniere”.

Il tentativo di truffa

Il truffatore, qualificandosi telefonicamente come carabiniere del Comando di Varese, ha simulato una situazione d’emergenza, affermando l’esistenza di problemi con la targa del veicolo del defunto marito della donna. La vittima, però, grazie alla sua prontezza e alla conoscenza delle continue campagne di prevenzione promosse dall’Arma dei Carabinieri di Como contro le truffe agli anziani, ha immediatamente sospettato che si trattasse di un raggiro e ha immediatamente chiamato il numero unico “112”.

L’intervento dei veri Carabinieri

Dall’altra parte della linea ha risposto un vero carabiniere che ha confermato il tentativo di truffa, rassicurando la cittadina sull’assenza di qualsivoglia pericolo.

La campagna di sensibilizzazione e prevenzione

L’efficacia della campagna d’informazione preventiva di sensibilizzazione condotta dal Comando provinciale dei Carabinieri di Como trova conferma anche nei 18 casi risolti a partire dallo scorso mese di settembre, con l’arresto di 5 persone e 13 deferimenti in stato di libertà per lo specifico delitto. L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a tutta la cittadinanza, in particolare agli anziani e ai loro familiari, a diffidare di qualsiasi richiesta di denaro o beni, sia telefonica sia a domicilio, e a segnalare immediatamente ogni episodio sospetto. Le Forze dell’ordine non chiedono mai soldi né oggetti di valore.