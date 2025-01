Anziana derubata alla casetta dell'acqua

Si reca alla casetta dell’acqua e le rubano la borsa dalla macchina: si potrebbe riassumere così quanto capitato a una donna di Fino Mornasco martedì 7 gennaio.

La donna, di 77 anni, martedì mattina si era recata alla casetta dell’acqua vicino al cimitero:

"Erano circa le 12.30, 12.35. Siccome non ci sono quasi mai dei posti vicini, ho posteggiato momentaneamente la macchina di fronte alla casetta. Sono scesa e mi sono messa a riempire le bottiglie dell’acqua dando le spalle all’auto: il tempo di finire e la borsa era sparita. Quando sono arrivata non c’era nessuno. Stupidamente, avevo fretta, prima di scendere ho messo la borsa a terra davanti al sedile del passeggero, ho aperto il portellone per prendere le bottiglie e non ho chiuso la macchina. Da lontano si vedeva il portellone aperto. Per riempire le bottiglie ho dato le spalle all’auto ed è nell’arco di quei 5 minuti che qualcuno mi ha rubato la borsa. Per un caso avevo tolto dalla borsa le chiavi di casa e avevo il cellulare in mano perché dovevo anche fare una chiamata".