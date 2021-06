Attimi di grande spavento nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 giugno 2021, nella frazione di Corneno, a Eupilio.

Anziana dimentica il pentolino sul fuoco, arrivano i pompieri

L'episodio è avvenuto in piazza XXV Aprile. Una donna di 82 anni ha dimenticato il pentolino sul fuoco ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. Non sono divampate le fiamme, ma c'è stato bisogno di areare il locale. L'allarme era stato dato dai vicini che sentivano un forte odore di bruciato nella zona. Fortunatamente illesa, la donna è stata trasportata all'ospedale in ambulanza per un controllo.