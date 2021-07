Attimi di paura questa mattina, venerdì 2 luglio 2021, poco prima delle 10.

Anziana finisce fuori strada con l'auto a Lurago d'Erba

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso sulla Sp41, all'altezza di Lurago d'Erba. Sul posto, oltre alla Polizia locale per la ricostruzione della dinamica, sono arrivate la Cri di Lipomo e un'automedica. Ferita una donna di 83 anni che sarebbe finita fuori strada, andando ad incagliarsi in mezzo alle piante. Dopo le prime cure, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale.