Anziana investita a Cantù SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella serate e nella notte tra il 1 e il 2 ottobre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Anziana investita a Cantù

L’impatto intorno alle 19.30, in via Francesco Anzani. Investita un’anziana di 85 anni. Sul posto è arrivata la Cri di Cantù che, dopo le prime cure, l’ha trasportata in codice verde all’ospedale. Le sue condizioni non preoccupano, un sospiro di sollievo.

Da segnalare anche un altro pensionato, di 71 anni, protagonista di una caduta al suolo a Como, in via Borgo Vico. Soccorso dalla Cri di Como, è stato accompagnato in codice verde al Sant’Anna intorno alle 23. Malore invece a Cadorago, all’interno di un impianto lavorativo, per un 18enne. Il giovane è finito all’ospedale in codice verde.