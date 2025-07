Anziana investita in via Cavour

L'incidente

Nella mattinata di oggi, mercoledì 16 luglio 2025, una donna è stata investita in via Camillo Benso Conte di Cavour a Cantù. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L'incidente è accaduto intorno alle 10 di questa mattina. Una donna di 79 anni è stata investita da un furgone in via Cavour. Sul posto sono arrivati ambulanza, auto medica e Polizia Locale.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire la donna non sarebbe in pericolo di vita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale. Soccorso anche un uomo di 49 anni.

Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio della Polizia locale.