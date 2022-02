Anziana perseguitata dal vicino di casa: "Undici anni di inferno"

Un vero incubo quello vissuto da Maria Giustina Cericola, 79 anni, vissuto all'interno del condominio dove abita, a Olgiate Comasco.

L'anziana sarebbe stata perseguitata dal vicino di casa, Antonio Gatta, 45 anni, su cui ora pende un provvedimento personale di divieto di dimora. A suo carico ci sarebbero una serie di episodi iniziati nel 2013: avrebbe danneggiato un montascale, lasciati i cani liberi di sporcare la porta d'ingresso della vicina, avrebbe anche smontato un pezzo di cancello.

Il caso nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 febbraio 2022, è finito a La vita in Diretta dove a raccontare è stata la stessa donna:

"In questi 11 anni ho vissuto un inferno in questa casa. Avevo tanta paura e non ho potuto più vivere tranquilla come era prima. Mi minacciava sempre, dovevo sempre chiamare un'amica per aiutarmi. Sono stata costretta a mettere l'allarme per essere più sicura. Ho sofferto tanto. Ed è stato peggio quando sono rimasta sola. Ogni volta che dovevo uscire dalla porta avevo paura di trovarmelo davanti. Ho anche installato delle telecamere, nel 2016 sono stata via 15 giorni e quando sono tornata ho trovato i cavi tagliati sulle scale. Mi diceva che mi avrebbe strangolata. Dava calci alla porta, mi diceva parolacce. Ho ricevuto anche sputi dal balcone quando uscivo per andare nel mio orticello. E poi la maniglia sporca di marmellata, il montascale e il campanello sono stati rovinati. Se ho mai pensato di andarmene? Io e il mio compagno abbiamo comprato questa casa, ci abbiamo vissuto 25 anni insieme. Io da qui non mi muovo. E' stato un incubo, spero di riacquistare la serenità di una volta".