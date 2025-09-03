Anziana picchiata e derubata in casa: il terribile episodio è successo a Erba sabato notte.

Sorpresa nel sonno da cinque uomini

I ladri sono entrati nell’abitazione di una 87enne che vive nella zona di Casa Prina mentre la donna stava dormendo, a tarda serata, intorno a mezzanotte. L’anziana, che si trovava sola in casa, si è ritrovata faccia a faccia con cinque individui che hanno forzato l’ingresso dell’abitazione alla ricerca di oro e denaro contante. Preziosi che la donna non teneva in casa: era infatti stata vittima di un furto, in passato, nel quale le era stata rubata la maggior parte dei gioielli in oro che possedeva.

I cinque, descritti sommariamente dalla vittima, sarebbero stranieri. Hanno raggiunto la donna per chiederle dove si trovassero oro e soldi, prendendola a schiaffi per sollecitare le sue risposte. La banda si è poi allontanata con una refurtiva di circa 200 euro di denaro contante e la fede nuziale della donna.

La donna, scossa dall’accaduto, ha denunciato ai Carabinieri di Erba, che stanno proseguendo le indagini per identificare i membri della banda che ha compiuto la violenta rapina.