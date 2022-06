Scippata con la scusa di un saluto e di un abbraccio. Teresa Sandrini, 87 anni, è una donna stimata, alle spalle 41 anni di lavoro come infermiera per il dottor Lanfranco Bianchi, comprensivi di 13 anni di professione in Casa anziani.

Anziana scippata in centro: "Mi ha messo le mani al collo..."

Martedì mattina, dopo la messa delle 8.30 in chiesa parrocchiale, stava camminando in via Carducci per raggiungere via Luraschi. "Erano le 9.15 circa - racconta l’anziana - Mi si è avvicinata una ragazza, sui 20 anni di età, e mi ha detto di essere la figlia di una signora residente in quella zona. Ha aggiunto di essere incinta e, a un certo punto, mi ha preso, abbracciandomi, mettendomi le mani al collo e stringendole forte forte". Con quel gesto è riuscita a strappare la catenina che Sandrini aveva indosso.

