Anziana scomparsa a Colverde, ricerche in corso in località Campo Amà

Anziana scomparsa a Colverde, ricerche in corso nella zona di località campo Amà. Il dispiegamento di forze è notevole perché ogni minuto è prezioso ma, fino ad ora, la donna non è stata ritrovata.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire la donna, 83 anni, avrebbe raggiunto in auro l'area al confine tra Colverde e Lurate Caccivio intorno alle 16 di oggi, giovedì 25 maggio, insieme al marito. L'uomo si sarebbe allontanato solo pochi minuti e, al suo ritorno, non ha più trovato la moglie. Lanciato l'allarme, sul posto si sono recate numerose pattuglie della Protezione civile, le Forze dell'ordine e i Vigili del fuoco. Intorno alle 21, erano impegnati nelle ricerche la Protezione civile di Olgiate Comasco, Terre di Frontiera, Bulgarograsso, Cabiate, Locate Varesino, Como, i Volontari del Lario, la Protezione civile intercomunale Valle del Lanza, la Protezione civile & solidarietà Onlus e quella regionale. Coinvolti anche gli uomini del Soccorso alpino e speleologico, i Vigili del fuoco di Como e del distaccamento di Appiano Gentile. Presenti anche i Carabinieri di Faloppio.

Le ricerche si stanno concentrando nell'area boschiva del parco locale di interesse sovracomunale Sorgenti del torrente Lura e nelle zone verdi limitrofe di Colverde. I soccorritori stanno prestando particolare attenzione ai canaloni e ai fossati presenti. L'anziana sarebbe in stato confusionale. Le ricerche andranno avanti finché possibile, dopodiché verranno sospese e riprenderanno nella mattinata di domani.

La donna, 83 anni, è residente a San Fermo della Battaglia. Immediato l'appello sui social:

La signora Nicoletti Rosa di anni 83 è scomparsa oggi 25 maggio alle ore 16.00 zona Gironico /Lurate Caccivio probabilmente è in stato confusionale se qualcuno la vede chiediamo di fermarla e chiamare le forze dell'ordine

È vestita come in foto

Grazie mille