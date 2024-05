Anziana smaschera un falso tecnico dell’acquedotto e un vigile fasullo

Tutto era stato calcolato per far cadere in trappola un’anziana cittadina: la presentazione da sedicente tecnico dell’acquedotto, un complice con la divisa da vigile, l’allarme per presunti guasti alla rete idrica e a quella del gas. Ma i due sconosciuti non avevano messo in conto la prontezza di riflessi della loro vittima.

La ricostruzione

Mattinata movimentata in via Segantini: giovedì 2 maggio, tentativo di raggiro. Stando ai dettagli raccolti dalla Polizia locale, la coppia di delinquenti ha seguito l’identico schema con il quale, recentemente, era stato messo a segno un colpo da migliaia di euro. Stesso giorno della settimana (giovedì 28 marzo), sempre a metà mattina e anche allora nel mirino una donna anziana, finita nella trappola di un finto tecnico dell’acquedotto e di un falso vigile, entrambi di età apparente sui 30-35 anni, tanto abili da convincere la malcapitata a mettere nel frigorifero preziosi e contanti - per poi rubarli - del valore complessivo di circa 13mila euro.

Questa volta, invece, niente bottino, grazie alla scaltrezza della residente in via Segantini...

