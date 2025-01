Anziana truffata e derubata di 1.600 euro

Anziana truffata e derubata di soldi e gioielli, con la scusa del finto incidente. E' avvenuto a Tavernerio nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso, 22 gennaio. In particolare, ammonta a ben oltre 2.000 euro il furto messo a segno ai danni di una pensionata da due delinquenti.

Truffata e derubata con il raggiro del finto incidente

La dinamica del raggiro è stata quella che sempre più spesso è utilizzata dai malviventi per compiere truffe ai danni di anziani, facendo leva sulla buona fede. In particolare, uno dei malviventi ha contattato telefonicamente la pensionata, presentandosi come un membro dell’Arma dei Carabinieri e millantando un grave incidente stradale ai danni della figlia. Un sinistro grave, per il quale il finto Carabiniere ha chiesto alla donna la consegna di denaro al fine di coprire le spese giudiziarie. Un complice del delinquente ha poi raggiunto l’abitazione della donna in centro paese presentandosi come collaboratore di un noto avvocato del territorio per la riscossione del denaro. La pensionata è stata dunque convinta dal truffatore, che nel frattempo si era introdotto nella sua abitazione, a consegnargli un totale di 1.600 euro in denaro contante, oltre a vari gioielli e monili. Il totale della refurtiva ammonta a ben oltre 2.000 euro.

La donna, scoperta la truffa, ha allertato i Carabinieri della Compagnia di Como. Avrebbe fornito ai militari una descrizione del truffatore, e sono tuttora in corso gli accertamenti a opera dei Carabinieri al fine di identificare i malviventi che hanno compiuto il raggiro.

Purtroppo l’episodio di mercoledì pomeriggio non è il primo: la tipologia di truffa avvenuta in paese sembra infatti essere una dinamica «rodata» dai malviventi per compiere raggiri sugli anziani, che, allertati di un grave incidente a un vicino famigliare, vengono persuasi a consegnare denaro e convinti della buona fede di chi li contatta.