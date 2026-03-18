Anziani a lezione per prevenire le truffe digitali

Anziani a lezione a Olgiate Comasco per prevenire le trappole digitali.

Anziani a lezione contro le truffe digitali

Un’iniziativa formativa, grazie ad Antonella Fumagalli, ex assessore, delegata di Fondazione Longevitas per declinare sul territorio olgiatese il progetto antifrode “Attivi digitali – Per non cadere nella rete”. L’appuntamento è in programma per venerdì 27 marzo, alle 15 nel salone dell’associazione Insieme, in via Maestri Comacini 6.

Una rete di reciproco sostegno

Alla base c’è l’impegno di Fondazione Longevitas: col supporto di Fondazione Lottomatica e insieme ad Anci, ministero dell’Interno e Università di Roma Foro Italico, è stata creata una rete di difesa digitale dedicata proprio agli anziani. Grazie all’organizzazione di incontri informativi si contribuisce a rendere consapevoli cittadine e cittadini, che a loro volta diventano sentinelle contro le frodi digitali.

L’invito a partecipare

“Si tratta di un incontro aperto a tutti gli interessati, non solo ai tesserati dell’associazione Insieme – spiega Antonella Fumagalli – Invito a cogliere l’occasione formativa: purtroppo le truffe digitali siano in continua evoluzione. Quindi, serve molta attenzione, è un tema assolutamente da non sottovalutare”. L’iniziativa, infatti, nasce dalla crescente diffusione delle truffe, in particolare digitali e telefoniche, che colpiscono gli anziani, spesso meno abituati a riconoscere i rischi legati alle nuove tecnologie.