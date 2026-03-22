Anziani al centro, un sondaggio per conoscere bisogni ed esigenze

In 100 rispondono al questionario lanciato dall’Amministrazione comunale di Oltrona di San Mamette per conoscere le esigenze degli anziani.

Feedback positivo sul questionario per gli anziani

Bene il feedback dei residenti over 65, interpellati dal Comune nelle scorse settimane con l’intento di progettare nuove iniziative o servizi cuciti a misura per i pensionati. “Abbiamo stampato 600 moduli da compilare, consegnandoli ai diretti interessati – specifica la consigliera Nazarena Pini, che ha seguito da vicino il progetto – Non è mai semplice coinvolgere le persone in iniziative di questo tipo e di questa portata ma, invece, devo dire che gli oltronesi hanno dato prova di essere interessati e attivi. Credo che 100 questionati riconsegnati siano un risultato lodevole”.

C’è ancora tempo per compilare il modulo

C’è comunque tempo sino al 31 marzo per poter rispondere alle domande. Oltre ai dettagli statistici base – età, generi e abitudini di vita – il Comune chiede anche se gli over 65 partecipano ad attività sociali e quali, invece, dovrebbero essere organizzate. Un’altra domanda, riguarda come il Comune potrebbe fare per migliorare la qualità della vita. “Il modulo può essere riconsegnato in Comune, imbucandolo nella cassetta postale all’ingresso – prosegue Pini – al “Caffè della Piazza”, nell’apposita urna, alla “Farmacia Graziani” o via e-mail all’indirizzo bibliotecadioltrona@gmail.com”.

Il sondaggio si inserisce in un percorso volto a valorizzare una determinata fascia della popolazione grazie anche alla creazione di un luogo di ritrovo più centrale – l’ex banca di piazza Europa – dove dovrebbe trovare sede il Circolo ricreativo culturale San Mamette.

Non manca un appello ai giovani

“Sul fronte giovani, invece, abbiamo qualche difficoltà. Venerdì 27 marzo, alle 18, in Sala consiliare abbiamo organizzato un aperitivo per i ragazzi ma le adesioni sono basse: chi volesse partecipare può iscriversi tramite l’indirizzo e-mail bibliotecadioltrona@gmail.com oppure scrivendo un messaggio WhatsApp al numero 349-3859788”.