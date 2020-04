Anziani e invalidi, lei contagiata dal covid: odissea per salvare due coniugi olgiatesi

Diciassette interventi di soccorso in otto giorni: odissea per una cittadina di 95 anni contagiata dal coronavirus e per il marito invalido.

Anziani e invalidi, lei contagiata: odissea per salvare due coniugi olgiatesi

Situazione delicatissima, in cui si è vista costretta la coppia di anziani coniugi. Lei, invalida al 100% e con accompagnamento. Lui, 82 anni. Vivono in casa da soli. La scorsa settimana la donna aveva accusato fibrillazioni preoccupanti, quindi il trasporto all’ospedale di Tradate. Dove era risultata positiva al tampone: Covid-19. Trattenuta un solo giorno, poi rimandata a casa. Finalmente, martedì 7 aprile, al termine di uno stillicidio di disagi e proteste, la soluzione e il ricovero in una struttura per malati di Coronavirus. Il tutto grazie alla mobilitazione che ha visto in prima linea Sos, sindaco, medico di base, Carabinieri e Vigili del fuoco.

