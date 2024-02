Anziani: nuova sede dentro il parco comunale di via Piave

Nuova sede per il centro anziani: presentato ad Anzano il progetto per la sua predisposizione nel parco comunale di via Piave. A esporlo, nei giorni scorsi, il sindaco Alberto Rivetti a introduzione dell’assemblea dei soci del sodalizio.

L'associazione anziani avrà la sua "casetta": ci sarà anche un campo da bocce

La novità era già stata resa nota: intento dell'Amministrazione comunale è di predisporre la nuova sede degli anziani all’interno del parco comunale di via Piave. L’intento è mantenere l’immobile già esistente e predisporne un’ulteriore ala per integrarlo e fornire uno spazio per l’associazione anziani.

«L’obbiettivo è tornare ad avere un locale dedicato all’associazione - ha esordito Rivetti - Vorremmo mantenere l’immobile esistente, dove ora ci sono un portico, i servizi igienici e il deposito, e poi collegare una nuova sala che sarà completamente integrata nel contesto verde e sarà sotto il profilo del muro di cinta. Sarà realizzata ex novo e vedrà una parte dedicata ai servizi igienici e l’altra per le attività dell’associazione: cucina, banco bar e ripostiglio».

E’ poi in programma la realizzazione di un campo da bocce. Il progetto dovrebbe diventare realtà nell'arco di un anno.

«Sarà piccolo ma sufficiente per l’uso e il divertimento di chi frequenterà la sede - ancora Rivetti - e sarà predisposto in una zona coperta con una tettoia, così da poter fruire dello spazio anche nelle mezze stagioni. La cosa bella è recuperare l'uso del parco giochi, anche per incentivarne la frequentazione da parte di tutte le fasce di età, vedendolo più presidiato. Non è un’opera faraonica - ha commentato il sindaco - Semplicemente una zona di 100 metri, integrata all’attuale fabbricato: nel manufatto esistente togliamo i bagni, una parte sarà dedicata al nuovo ambulatorio, dandogli uno spazio più consono e un’area sarà ingresso al centro anziani. Dal mese prossimo sarà riattivato provvisoriamente l'ambulatorio in uno dei due appartamenti comunali di via Piave: non appena attivati, sarà comunicato, e lo spostamento provvisorio resterà fino alla realizzazione del nuovo ambulatorio».