Anziano bloccato con il piede sotto la ruota: cade a terra nel tentativo di liberarsi.

Anziano cade a terra, sta bene

L’incidente è accaduto poco prima delle 14.50 di oggi, lunedì 1 febbraio, in via Vittorio Emanuele. Un uomo di 84 anni stava attraversando le strisce provvisorie dove è presente l’area di cantiere, a pochi metri di distanza da via Volta. Un auto, procedendo a passo d’uomo ha schiacciato la punta della scarpa dell’anziano. A questo punto, l’uomo ha tentato di liberarsi, ma è caduto a terra.

L’intervento dei soccorsi

Per accertarsi delle condizioni di salute è intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra di Como. Dopo i primi esami l’uomo ha firmato per non essere trasportato in ospedale. Le ferite riportate, infatti, sono state minime.