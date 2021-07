L'allarme in codice rosso è scattato intorno alle 8.25 ad Albavilla.

Anziano cade a terra, soccorso dall'ambulanza

In via Porro, all'altezza del civico 9, si sono precipitate ambulanza e automedica. Soccorso un uomo di 84 anni che era caduto al suolo. Sembrerebbe che la caduta sia stata provocata da un malore. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.