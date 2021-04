L’allarme è scattato oggi, martedì 20 aprile 2021, in via dei Ciliegi, all’altezza del civico 17.

Anziano cade dalla bici ad Alserio

D’urgenza, in codice rosso, è arrivata un’ambulanza. I sanitari hanno soccorso un anziano di 80 anni. Secondo quanto è stato possibile ricostuire, l’anziano sarebbe caduto dalla bicicletta, facendo tutto da solo. Non sarebbe in pericolo di vita.