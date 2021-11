Anziano cade dalla bicicletta per colpa di un malore

Solbiate con Cagno

Malore in bicicletta: anziano trasportato in ospedale in codice giallo.

Attimi di paura questa mattina, giovedì 11 novembre, intorno alle 10.15. In via Mazzini, a Solbiate con Cagno, per l'esattezza in prossimità dell'incrocio con via Cavour, un uomo di 73 anni ha accusato un malore mentre stava pedalando insieme a un suo amico. I due, entrambi di Tradate, si stavano dirigendo verso la Svizzera e avevano percorso circa una ventina di chilometri quando l'anziano è caduto sull'asfalto. Nell'impatto ha riportato un trauma facciale e, sembrerebbe, la rottura della spalla. Sul posto è intervenuta un'automedica e un'ambulanza. I soccorritori hanno trasportato il ciclista in ospedale in codice giallo. Sul posto anche la Polizia locale.