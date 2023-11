Anziano cade dalla bicicletta, soccorso in codice rosso

Un anziano è caduto dalla sua bicicletta ed è stato soccorso in codice rosso, a Villa Guardia.

Eliambulanza intervenuta nella frazione Masano

L'intervento dei soccorritori, allertati ieri, mercoledì 15 novembre, alle 13.30, ha mobilitato un'ambulanza della Croce rossa di Lurate, l'automedica e anche l'elisoccorso. A quanto risulta, un uomo di 74 anni, di Cassina Rizzardi, è caduto dalla bicicletta mentre pedalava nella zona della rotatoria tra via Giuseppe Mazzini e via IV Novembre. Immediatamente le condizioni del ciclista, che nella caduta ha battuto la testa, sono apparse gravi, al punto da far intervenire l'eliambulanza.

Soccorsi immediati

Sul posto si sono immediatamente portati i soccorritori, usciti in codice rosso. Raggiunto il 74enne ciclista, è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Circolo di Varese, dove è stato ricoverato. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Lurate Caccivio. L'ipotesi è che la caduta possa essere stata provocata da un malore.