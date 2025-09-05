Anziano cade in acqua: soccorsi al Segrino

Anziano cade in acqua: soccorsi in azione a Longone al Segrino. E’ successo poco dopo le 15 di oggi, venerdì 5 settembre 2025.

I soccorsi sono giunti a Longone per soccorrere un anziano di 82 anni: sarebbe caduto nel lago del Segrino mentre era intento a lavarsi le mani nell’acqua. Sul posto, allertati, sono arrivati i soccorritori del Lariosoccorso di Erba con un’ambulanza e l’automedica. Nonostante la preoccupazione iniziale, la situazione si sarebbe rivelata meno grave del previsto e l’uomo è stato soccorso sul posto. Non si sarebbe reso necessario il trasporto in ospedale.