Anziano cade in casa a Cadorago: lo soccorrono i Vigili del Fuoco entrando dalla finestra.

Anziano cade in casa a Cadorago

Intervento per i Vigili del Fuoco a Cadorago questa mattina, martedì 9 febbraio 2021, intorno alle 10. I pompieri, con l’ausilio dell’autoscala, sono intervenuti in una palazzina in via Cesare Cantù. Da quanto è stato possibile ricostruire, una persona anziana si è sentita male ed è caduta a terra, impossibilitata a muoversi, in un appartamento al quinto piano. Per questo motivo i pompieri, con l’autoscala, sono entrati dalla finestra dell’appartamento. Una volta entrati, hanno soccorso l’anziano e aperto la porta permettendo agli operatori del 118 di prestare le cure necessarie.