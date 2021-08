Anziano cade per terra: soccorso.

Sono dovuti intervenire i sanitari nel primo pomeriggio di oggi, domenica, a Longone al Segrino. Un anziano di 91 anni anni è infatti caduto in via Valsassina poco dopo le 13.30. Sul posto è intervenuta un'ambulanza mentre non è stato necessaria l'uscita dell'automedica.

I soccorsi

Il personale sanitario ha stabilizzato l'uomo di 91 anni. E' stato quindi caricato sul mezzo di soccorso e trasportato in codice giallo al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti.