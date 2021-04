Grande spavento nella mattinata di oggi, martedì 13 aprile 2021, per un anziano ciclista a Lurago d’Erba.

Anziano ciclista urtato da un’auto a Lurago d’Erba

L’allarme è scattato subito dopo l’impatto, intorno alle 10.10, in via Giuseppe Mazzini. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto l’uomo, 81 anni, residente a Correzzana, procedeva in sella alla sua bici verso Monguzzo quando un’automobilista, alla guida di una Lancia, che viaggiava sulla careggiata opposta, lo avrebbe urtato. Sul posto si sono precipitati ambulanza e automedica, fortunamente però, nonostante lo spavento iniziale, l’anziano non ha riportato ferite gravi. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto è intervenuta la Polizia locale di Lurago d’Erba.