Anziano disperso ritrovato vicino a casa, lungo il torrente Lura

Anziano disperso ritrovato vicino a casa, a Olgiate Comasco: lieto fine nella mattinata odierna, mercoledì 5 luglio, prima delle 8.

Anziano disperso, ritrovato questa mattina

Le ricerche sono scattate nella tarda serata di ieri nella zona del Gerbo e in quella del Boscone. L’uomo, 93 anni, si chiama Ermido Alberton e si era allontanato dalla sua casa. Immediato l'intervento delle Forze dell'ordine insieme ai Vigili del fuoco. Le ricerche si sono svolte anche con l’utilizzo di droni e unità cinofila. Alberton è stato ritrovato questa mattina alle 7.30 non distante dalla sua abitazione, lungo il torrente Lura. E' stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.

Il ritrovamento e il trasporto all'ospedale Sant'Anna

Allertati alle 7 anche i gruppi di Protezione civile ma poi il loro intervento non si è reso necessario. I Vigili del fuoco, impegnati con mezzi di Como, Appiano Gentile, il reparto avanzato e droni da Milano e da Parma, alle 7.30, hanno individuato l'anziano a 850 metri di distanza dall'abitazione. Era vicino al greto del torrente, infreddolito. Recuperato, è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.