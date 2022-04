A Cantù

Il pirata della strada è un uomo di 82 anni.

Tutto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 aprile 2022, a Cantù.

Anziano investe una donna e scappa, rintracciato dalla Polizia locale

Una pattuglia del Comando Polizia Locale di Cantù è intervenuta in via Manzoni per un sinistro stradale. Sul posto anche il soccorso sanitario 118 che ha prestato le prime cure ad un pedone investito, una donna di anni 34, residente a Cantù. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, intorno alle 16.20, un uomo, alla guida di un’autovettura proveniente dal centro cittadino, percorreva la via Manzoni in direzione di Cucciago. Giunto in all’altezza del civico 41, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale, ha investito la donna, proveniente da destra. L'urto con la parte anteriore del veicolo l'ha scaraventata al centro della carreggiata. Alcuni testimoni hanno raccontato che l'automobilista, a bordo di una Renault Clio grigia chiara, si era allontanato senza prestare soccorso.

Tempestivamente sono state diramate le ricerche del veicolo, pur non conoscendo la targa, ma ipotizzando la presenza di danni visibili dovuti all’impatto. L’auto è stata rapidamente intercettata da una pattuglia civetta della Polizia locale all’interno del territorio cittadino. Gli agenti in borghese hanno bloccato ed identificato il conducente ed autore del sinistro, un uomo di 82 anni, di Capiago Intimiano. Accertate e contestate le violazioni alle norme di circolazione stradale, relative al sinistro, l’uomo veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per fuga dopo un incidente stradale e per omissione di soccorso. La donna è stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per le cure del caso.