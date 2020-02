Anziano scomparso: è stato avvistato a Lurate Caccivio dal sindaco

Anziano scomparso avvistato a Lurate Caccivio dal sindaco Anna Gargano.

Anziano scomparso, una segnalazione

Poco dopo le 13 di oggi, il primo cittadino ha notato un uomo, a Caccivio, mentre fermava alcune auto per chiedere un passaggio. Indossava una giacca nera e dei guanti e, incrociando la descrizione con la famiglia, sembra che possa trattarsi di Mario Ianchello. L’uomo, 77 anni, residente a Valmorea, risulta avere problemi cardiaci e di memoria. Stando alla segnalazione del figlio, si tratta di una persona pacata, con una cicatrice sulla narice destra, magro e alto 1 metro e 65 centimetri. Ieri, intorno alle 10, è uscito di casa a piedi ma non ha fatto ritorno. La famiglia segnala due numeri da contattare in caso di informazioni utili: 333-2150202 oppure 333-6342970. Proprio i famigliari segnalano la disponibilità a mettere a disposizione una ricompensa per chi trovasse l’anziano scomparso.