Aperta la 48esima edizione del Carnevale Olgiatese

Cerimonia di apertura del Carnevale Olgiatese: 48esima edizione inaugurata nel pomeriggio di sabato 27 gennaio in centro a Olgiate Comasco.

Carnevale in grande stile

La mini sfilata proposta dalla Pro loco olgiatese ha aggregato piccoli e grandi, sancendo l'apertura di un'edizione finalmente integrale. Corteo partito dalla scuola primaria di via San Gerardo e approdato in piazza Volta, davanti al Municipio: siglata la consegna delle chiavi della città a Re Matoch e Regina Gerardina, quest'anno rappresentati da due attori del Teatro dei Susurri. Presente il sindaco Simone Moretti, pure lui in abito carnevalesco strizzando l'occhio a Superman.

Corteo accompagnato da Corpo musicale olgiatese e Vespa Club Olgiate Comasco

Come da tradizione, la mini sfilata (nelle foto di Stefano Melilli e Valentina Ghinato del gruppo fotografico Diapho's) è stata accompagnata dal Corpo musicale olgiatese, per l'occasione in maschera, e dal Vespa Club Olgiate Comasco. Un primo momento di festa per veicolare il ritorno del Carnevale nel pieno dei suoi intrattenimenti. Dopo quattro anni, infatti, tornerà la grande sfilata dei gruppi e dei carri allegorici: l'ultima parata era stata nel 2020, poi la pandemia e lo scorso anno la concomitanza delle Elezioni regionali avevano impedito l'organizzazione della sfilata.

Gli eventi durante la settimana e domenica la sfilata dei carri

Mercoledì 31 gennaio, alle 16, letture animate per i bimbi al Medioevo, a cura del Teatro del corvo. Sabato 3 febbraio il Carnevale dei bambini con Nutella party nell’area feste 24 in Villa Peduzzi. Nel pomeriggio di domenica 4 febbraio la sfilata dei carri allegorici, con partenza alle 14.30 da via Repubblica e arrivo in piazza Italia. Mercoledì 6 febbraio spettacoli teatrali nelle scuole dell’infanzia. Giovedì 7 febbraio laboratori di psicomotricità in maschera in Casa anziani. Il sindaco Simone Moretti ringrazia la Pro loco, organizzatrice del Carnevale Olgiatese»: "Sono orgoglioso di essere entrato nella Pro loco nel 1998 con tanti amici che ancora oggi sono qui per riorganizzare il “Carnevale Olgiatese”. Grazie a tutti i volontari della Pro loco e delle tantissime associazioni olgiatesi che si prodigano affinché il Carnevale migliori di anno in anno. Grazie alla Polizia locale e alla Protezione civile che garantiscono il corteo in sicurezza".