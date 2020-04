L’Amministrazione Comunale ha introdotto l’ampliamento dell’orario di apertura del Centro Raccolta Rifiuti di Corso Europa e una nuova suddivisione alfabetica, a partire da martedì 28 aprile per il solo conferimento di scarti vegetali derivanti dalle operazioni di sfalcio dell’erba, effettuate direttamente dai privati cittadini.

Apertura centro raccolta Cantù: le nuove disposizioni

La piattaforma ecologica è stata chiusa al pubblico lo scorso 12 marzo, per prevenire assembramenti non compatibili con le misure di contenimento del Nuovo coronavirus Covid19, ed è stata riaperta esclusivamente per la motivazione di cui sopra, il giorno 15 aprile, dopo parere positivo del Prefetto. Al fine di garantire la sicurezza di tutti i cittadini, l’Ente gestore sarà supportato nei controlli dal personale della Protezione Civile.

Suddivisione alfabetica

Data la grande affluenza registrata nella prima settimana di apertura (il Centrosinistra aveva polemizzato sulle lunghe code), al fine di evitare assembramenti, la modalità di accesso adottata prevede una nuova ed ulteriore suddivisione alfabetica dei cittadini per giorno con orario ampliato.