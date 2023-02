Apertura straordinaria domenicale per aiutare mamma Sonia: l'idea del Panificio Riggi di Oltrona di San Mamette per raccogliere fondi a favore della 58enne di Olgiate Comasco ricoverata in Austria.

Apertura straordinaria domenica mattina

La mobilitazione sul territorio olgiatese aggiunge una nuova iniziativa di solidarietà. Sonia Varratta (all'anagrafe Patrizia, ma da tutti è conosciuta col nome di Sonia) dal 7 novembre è ricoverata nella Tirol Kliniken di Hochzirl, in Austria. Più di un anno nella condizione di tracheostomizzata, poi la coraggiosa decisione di affidarsi alle cure della clinica privata: con l'obiettivo di rimuovere la cannula della tracheostomizzazione. Obiettivo conquistato dopo tre mesi di ricovero.

E questo è un risultato bellissimo, accompagnato dai miglioramenti motori ottenuti durante la permanenza in Austria. L'aspetto più critico della vicenda, al netto dei sacrifici e degli sforzi che Sonia sta facendo insieme alla sua famiglia, è quello delle spese ingenti per il ricovero e le cure. Decine di migliaia di euro. Da qui la mobilitazione sul territorio, in particolare tramite il coinvolgimento del Giornale di Olgiate, della Fondazione Paolo Fagetti, della pubblica assistenza Sos, dell'associazione genitori "La Lanterna", del Consiglio di istituto, della Pasticceria Ghielmetti & Lucca e del negozio La Giocartoleria.

Raccolti 30.000 euro, già utilizzati dalla famiglia di Sonia per saldare il conto fino al mese di gennaio. Inoltre, tramite un familiare, raccolti più di 14.000 euro. Ora serve uno sforzo in più, in previsione di un intervento chirurgico programmato per il 7 marzo, che incrementerà le spese da pagare. Ecco, quindi, l'impegno del Panificio Riggi con un'apertura straordinaria: domenica 5 marzo il ricavato della vendita di pane, pizze e brioches andrà a sostegno di mamma Sonia.

Iniziativa di gustosa solidarietà

Le molteplici attività organizzate negli ultimi mesi hanno permesso di raccogliere aiuti fondamentali. Costantemente documentati dal Giornale di Olgiate, che ha evidenziato anche gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Sonia. Ora, in risposta all'appello alle donazioni, una nuova opportunità per condividere la raccolta fondi.

Giorgio Riggi, titolare dell'attività in piazza Libertà, spiega la voglia di fare qualcosa di utile per mamma Sonia. "Abito a Olgiate Comasco, sono vicino di casa del fratello di Sonia e conosco la sua storia. Ho pensato di dedicare un'apertura straordinaria della mia attività. Domenica 5 marzo, dalle 6.30 alle 13.30, il ricavato della vendita di pane, pizze e brioches verrà donato alla raccolta fondi della Fondazione Poalo Fagetti: così potremo contribuire alle spese per il ricovero e le cure di Sonia". Sin dall'inizio

Il grande grazie della famiglia

Saputo dell'ulteriore iniziativa di sostegno, la famiglia di Sonia esprime il grande grazie all'ideatore dell'apertura straordinaria.