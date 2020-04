Primi tentativi di riapertura: da mercoledì in tutti i Comuni potranno riaprire i mercati all’aperto ma con alcuni importanti accorgimenti.

Aperture mercati all’aperto: dal 29 aprile via alla sperimentazione

Definite le regole, via alla sperimentazione. Da settimana prossima nelle città e nei paesi della Lombardia potremo tornare a vedere i banchi dei mercati all’aperto. A comunicarlo una nota della Regione che dà notizia dell’accordo raggiunto nel pomeriggio con Anci.

La sperimentazione

La scelta spetterà ai sindaci. Sarà quindi occasione per verificare se le iniziative pensate per limitare il rischio di contagio nei mercati aperti funzioneranno o meno.

Le regole

Le Amministrazioni che vorranno aderire alla sperimentazione dovranno individuare delle aree dove poter allestire in sicurezza il mercato tra i cui banchi dovrà esserci la possibilità di muoversi rispettando il metro di sicurezza. Sarà necessario anche definire al capienza massima dell’area e l’accesso sarà consentito a un solo componente famigliare, fatta eccezione per i minori di 14 anni, per gli anziani e i disabili. Poi, transenne a perimetro del mercato, rilevazione della temperatura corporea e obbligo di guanti e mascherine sia per i clienti sia per i venditori, che dovranno anche mettere a disposizione del pubblico guanti usa e getta e disinfettanti per le mani. Infine l’individuazione di un “Covid Manager” da parte del Comune che assista clienti ed esercenti nel rispetto delle distanze e di tutte le disposizioni.