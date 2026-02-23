Appartamento in fiamme a Bregnano. L’episodio è avvenuto oggi, lunedì 23 febbraio 2026.

Appartamento in fiamme: attivati cinque mezzi dei Vigili del fuoco

Intorno alle 14 cinque mezzi dei Vigili del fuoco provenienti da Lomazzo, Cantù, Appiano Gentile, Como e Saronno si sono precipitati in via Achille Grandi. L’allarme è scattato per un appartamento al terzo piano che è stato avvolto dalle fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti dal momento che nessuno era in casa al momento dello scoppio. Ingenti invece i danni all’immobile. Secondo le prime informazioni raccolte, l’incendio sarebbe stato causato da un corto circuito.