Applausi, commozione e sorrisi: Casa anziani intitolata a Lanfranco Bianchi

Applausi, commozione e sorrisi: cerimonia bellissima a Olgiate Comasco, Casa anziani intitolata al dottor Lanfranco Bianchi.

Applausi ricordando il sindaco Bianchi

Partecipazione significativa, nel tardo pomeriggio di oggi, nell’area esterna della Casa anziani. Il sindaco Simone Moretti ha esternato gratitudine per i risultati raggiunti dal compianto primo cittadino, tra i quali anche la realizzazione della residenza sanitaria. E proprio l’Amministrazione comunale ha fortemente voluto accelerare i tempi, grazie alla Prefettura, in deroga e quindi senza dover attendere dieci anni dalla scomparsa della persona scelta per intitolare un bene pubblico. Presenti anche 31 amici francesi del gemellato Comune di Liancourt.

La targa apposta in memoria del “dutur”

“Gli anziani hanno imparato che nella vita nulla è scontato e non hanno paura di sfidare l’impossibile”: la frase dello stesso dottor Bianchi è riportata sulla targa che sancisce con un evidente segno di riconoscenza l’intitolazione della Rsa di via Michelangelo. Bianchi, per 21 anni sindaco di Olgiate Comasco, è stato fondatore e presidente onorario della stessa casa di riposo.

Famiglia commossa e partecipe alla cerimonia

Presenti alla cerimonia i figli del compianto medico, sottolinenando il grazie al Comune per la scelta di intitolare al padre la Rsa. Tra il pubblico della cerimonia, gli amici di sempre del dottore e gli esponenti del “suo” gruppo degli Indipendenti, la presidente della Fondazione Casa di riposo, la direttrice, il comandante dei Carabinieri di Olgiate Comasco e il parroco, che ha benedetto la targa.



Parola agli ospiti

In rappresentanza degli ospiti della Casa anziani, ha preso la parola Luigi Rocca, ricordando le visite quotidiane di Lanfranco Bianchi e la sua attenzione affinché in casa di riposo tutto funzionasse al meglio. Proprio gli ospiti hanno realizzato un lavoro manuale che raffigura il dottore: una sorpresa donata alla famiglia Bianchi.