Applausi, qualche lacrima e un grande grazie alla segretaria comunale

Applausi, qualche lacrima di commozione e un grande grazie alla segretaria comunale di Olgiate Comasco, prossima a un nuovo e prestigioso incarico alla Corte dei conti.

Il saluto in Consiglio comunale

Dieci anni di dedizione al Comune, una decade di sfide anche gravose. Per Antonella Petrocelli è arrivato il momento di salutare amministratori comunali, dipendenti e cittadinanza. L’ha fatto mercoledì 22 aprile, al termine del Consiglio comunale in cui è stato approvato lo scioglimento anticipato consensuale della convenzione per lo svolgimento del servizio di segreteria generale tra la Provincia di Como e il Comune di Olgiate Comasco.

Il grazie degli amministratori

Il sindaco Simone Moretti ha definito difficile il momento del commiato: “La nostra segretaria è stata nominata come magistrato alla Corte dei conti, questo è un premio a una carriera importante. Ha dato tantissimo alle istituzioni. Abbiamo sempre avuto risposte certe a problemi che, nel corso degli anni, ci sembravano quasi insormontabili. Un punto di riferimento importante anche per tutto il personale del Comune. La vita amministrativa finisce, però i rapporti umani di stima e di amicizia rimangono. Grazie!”. Il capogruppo Luca Cerchiari: “In Consiglio la segretaria ci ha sempre ricordato che la forma ha un valore. Dieci anni sono tanti, per noi un punto di riferimento molto importante e mai scontato. Sicuramente ci ha aiutato a crescere. Ha avuto attenzione per la struttura, al personale, alle relazioni e a un lavoro di qualificazione e di formazione. Grazie per il lavoro di questi anni”. Daniela Cammarata, capogruppo all’opposizione col Gruppo misto: “Anche se si è in minoranza il segretario è un punto di riferimento. Con noi sei sempre stata disponibile e corretta. Grazie per tutto quello che hai fatto, in bocca al lupo perché te lo meriti”. Donatella Silvia, capogruppo di Alternativa per Olgiate: “Antonella ha dato prova, anche in momenti molto particolari, di proporsi come garante della legalità e della legittimità degli atti proposti a questo consesso. Nello stesso tempo l’ha fatto con un modo comportamentale, anche per le new entry, sempre molto accogliente”.

Applausi e fiori

La segretaria, commossa, ha condiviso parole significative: “Il primo aprile ho compiuto 33 anni di servizio come segretaria comunale. Quando mi guardo indietro non riesco nemmeno a capire come sia passato tutto questo tempo. Mi sembra ieri… La parola giusta che ci vuole in questo lavoro è cura. La cura per le persone, per le pratiche che abbiamo, per gli interessi pubblici che dobbiamo governare. E’ stata un’esperienza totalizzante, bella. Ho avuto tante soddisfazioni, anche qualche dispiacere ma in questo dispiacere, anche da voi, sono stata retta e sostenuta in maniera fiduciosa, forte e discreta. A voi tutti va la mia gratitudine. Ringrazio la città di Olgiate Comasco, perché mi ha accolta: qui ho passato una bella fetta della mia vita. Ho trovato il “mio” paese adottivo”.