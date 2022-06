E' stata vista a Porto Tolle (provincia di Rovigo) l'ultima volta qualche giorno fa, il 4 giugno 2022, poi di lei si sono perse le tracce...

Apprensione per la scomparsa di Greta Spreafico: l'ultima volta è stata vista in Veneto

È scomparsa da Porto Tolle una signora di nome Greta Spreafico, 53 anni, residente a Erba con dimora a Porto Tolle. È stata avvistata l'ultima volta in data 04 giugno in Porto Tolle. A partire da quella data non si hanno più notizie... Famigliari e amici hanno già messo in moto la macchina delle ricerche, ma serve una mano da tutti. Per questo abbiamo deciso di condividere la sua fotografia. Chiunque pensi di aver visto o incontrato la donna ritratta nell'immagine di copertina dell'articolo, può contattare Annunziata Latella al numero 3317932755.