Appuntamento musicale a Uggiate Trevano: Leonardo Priori in concerto.

Appuntamento domenica pomeriggio

Un’occasione da non perdere per ascoltare buona musica dal vivo. L’Unione dei Comuni "Terre di Frontiera" e "Como Classica" ripropongono l'appuntamento musicale "Il violino virtuoso”, firmato dal pluripremiato violinista Leonardo Priori. Il concerto è l’occasione per recuperare la mancata esibizione dell’artista lo scorso settembre a Ronago, durante la rassegna itinerante “La Gioia in Musica".

Ingresso libero

Domenica 22 gennaio il violinista si esibirà con melodie di Bach, Paganini, Ysaye in uno spettacolo che avrà inizio alle 17, al palazzo "La Meridiana", in via Garibaldi 14, a Uggiate Trevano. Dunque, evento da segnare in agenda: per chiunque volesse partecipare, l’ingresso sarà gratuito. Per maggiori informazioni sull’appuntamento musicale con Leonardo Priori, scrivere all’indirizzo email comoclassica@gmail.com.